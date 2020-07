The Last Of Us 2 per PS4: dove trovare il codice della cassaforte sul fiume

Durante il Giorno 3 di The Last Of Us Parte 2, La Città Sommersa, è possibile trovare l’ultima delle casseforti presenti lungo il percorso di Ellie attraverso i quartieri di Seattle.

Questa cassaforte si può trovare lungo le strade allagate della città, ormai diventate un vero e proprio fiume, qualche minuto dopo il ritrovamento della barca da parte di Ellie, che avviene in una zona pattugliata dal WLF. Durante il percorso principale entrerete in un edificio con la barca, ma sarete costretti a fermarvi davanti a un cancello che vi sbarrerà la strada. Noterete delle scale sulla sinistra e una piccola recinzione sulla destra: qui dentro si trova la cassaforte, insieme ad alcune risorse e munizioni.

Per trovare il codice, salite le scale fino al piano superiore: nel corridoio che si presenterà davanti a voi giace un cadavere. Avvicinatevi, e troverete un messaggio tra le sue braccia, in cui viene indicato che la combinazione 70-12-64 aprirà la cassaforte. Per raggiungere la cassaforte, proseguite lungo il corridoio e spostate il carrello che troverete davanti al muro, dopodiché sdraiatevi e strisciate attraverso l’apertura che comparirà davanti a voi; infine, scendete e arriverete alla cassaforte.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida per trovare la combinazione della cassaforte del garage, contenente una fondina per le armi di Ellie, e la guida per trovare il codice della cassaforte dell'appartamento. Non dimenticate inoltre di consultare i nostri consigli per iniziare The Last Of Us Parte 2, privi di spoiler sulla trama.