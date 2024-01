The Last of Us 2 PS4 vs PS5: tempi di caricamento a confronto

Tra le novità e le caratteristiche di The Last of Us 2 Remastered elencate da Sony nel trailer che ne anticipa l'uscita troviamo anche l'appunto sui tempi di caricamento ridotti. Prendendo spunto dalle analisi della nostra recensione, eccovi un confronto sul cosiddetto 'loading time' medio tra PS4 e PS5.

Se nel caso delle modalità Guitar Free Play e delle attività roguelike Senza Ritorno le novità più dirimenti sono di natura squisitamente contenutistica, i caricamenti ridotti rientrano certamente nel novero degli interventi più richiesti da chi desidera immergersi nelle atmosfere della campagna principale del kolossal post-apocalittico di Naughty Dog.

Facendo un paragone tra i tempi di caricamento sperimentabili nel richiamare a schermo i diversi capitoli della campagna principale dal menu, notiamo come il lavoro di 'attualizzazione' svolto dalla sussidiaria dei PlayStation Studios porti in dote dei tempi d'attesa sensibilmente ridotti.

Su PS4 PRO, ad esempio, bisognava aspettare anche più di un minuto prima di entrare in partita; l'aggiornamento gratuito di The Last of Us 2 richiede invece circa 40 secondi di attesa, mentre per la Remastered il tempo di caricamento viene letteralmente abbattuto, attestandosi a circa 15 secondi. Si tratta perciò di un vantaggio non secondario che, da solo, potrebbe spingere in tanti a valutare l'acquisto dell'Update da PS4 a PS5 di The Last of Us 2 Remastered.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di The Last of Us Parte 2 Remastered, con tutte le analisi e le considerazioni di Giuseppe Arace sul pacchetto ludico, grafico e contenutistico confezionato da Sony con questa riedizione attualizzata per PlayStation 5 del capolavoro firmato da Neil Druckmann.