The Last of Us Parte 2 su PS5? Andy Robinson è sorpreso che non ci sia

Andy Robinson di VGC ha confermato i rumor su Horizon Zero Dawn Remaster e per l'occasione ha commentato anche le voci su una possibile riedizione di The Last of Us Parte 2 per PlayStation 5.

Il giornalista e insider si è detto "sorpreso" del fatto che The Last of Us Parte 2 non sia stato (ancora?) ripubblicato su PlayStation 5, sopratutto con l'arrivo della serie TV di The Last of Us nel 2023, certamente un bel traino per spingere una possibile riedizione di TLOU 2.

Come sappiamo, PlayStation Studios e Naughty Dog hanno invece optato per il lancio di The Last of Us Parte 1, riedizione del primo capitolo (uscito su PS3 nel 2013 e rimasterizzato su PS4 nel 2014) che va a migliorare il comparto tecnico e altri aspetti della produzione, uscito su PS5 a settembre e in arrivo prossimamente anche su PC.

E se Andy Robinson stesse cercando di suggerirci qualcosa? In fondo la serie TV di The Last of Us arriverà solamente il prossimo anno e c'è tutto il tempo per promuovere e lanciare una riedizione di The Last of Us Parte 2 su PlayStation 5 e PC, così da avere finalmente i primi due giochi disponibili su tutte le piattaforme (PS4, PS5 e PC).

Lo sappiamo cosa state pensando, The Last of Us Parte 2 gira benissimo su PlayStation 5, ma chissà che una riedizione non sia davvero in programma prima di The Last of Us Parte 3 o del gioco multiplayer di TLOU.