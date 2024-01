The Last of Us 2 per PS5 debutta terzo nel Regno Unito, Hogwarts Legacy ancora primo

Hogwarts Legacy è ancora il leader della classifica inglese, lasciandosi alle spalle nuove uscite come Prince of Persia The Lost Crown, Another Code Recollection e The Last of Us Parte 2 Remastered per PlayStation 5.

Nello specifico, The Last of Us Parte 2 Remastered debutta al terzo posto preceduto da EA Sports FC 24 e appunto Hogwarts Legacy, mentre Another Code Recollection debutta al ventunesimo posto, accoglienza invece migliore per Prince of Persia The Lost Crown che esordisce in quarta posizione.

1 HOGWARTS LEGACY

2 EA SPORTS FC 24

3 THE LAST OF US PARTE II REMASTERED

4 PRINCE OF PERSIA THE LOST CROWN

5 MORTAL KOMBAT 1

6 SUPER MARIO BROS. WONDER

7 CALL OF DUTY MODERN WARFARE III

8 MORTAL KOMBAT 11 ULTIMATE

9 LEGO STAR WARS THE SKYWALKER SAGA

10 MARIO KART 8 DELUXE

11 GRAND THEFT AUTO V

12 MARVEL’S SPIDER-MAN 2

13 IT TAKES TWO

14 MINECRAFT NINTENDO SWITCH EDITION

15 CYBERPUNK 2077

16 ANIMAL CROSSING NEW HORIZONS

17 NINTENDO SWITCH SPORTS

18 THE WITCHER III WILD HUNT COMPLETE EDITION

19 DEAD SPACE

20 SONIC SUPERSTARS

21 ANOTHER CODE RECOLLECTION

22 THE LEGEND OF ZELDA TEARS OF THE KINGDOM

23 NEED FOR SPEED HOT PURSUIT REMASTERED

24 RED DEAD REDEMPTION 2

25 STAR WARS JEDI SURVIVOR

26 WRECKFEST

27 BLUEY THE VIDEOGAME

28 GRAND THEFT AUTO THE TRILOGY THE DEFINITIVE EDITION

29 ELDEN RING

30 RED DEAD REDEMPTION

31 MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE

32 MARIO PARTY SUPERSTARS

33 MARIO + RABBIDS SPARKS OF HOPE

34 CYBERPUNK 2077 ULTIMATE EDITION

35 POKEMON VIOLETTO

36 ROBOCOP ROGUE CITY

37 SUPER MARIO ODYSSEY

38 THE WITCHER III WILD HUNT GOTY EDITION

39 JUST DANCE 2023 EDITION

40 LEGO HARRY POTTER COLLECTION

Per il resto non ci sono particolari novità in classifica e la Top 40 inglese vede la presenza di titoli non recentissimi come Star Wars Jedi Survivor, Elden Ring, Red Dead Redemption II, Cyberpunk 2077, RoboCop Rogue City, Pokemon Violetto, Dead Space, Marvel's Spider-Man 2 e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.