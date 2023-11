The Last of Us Parte 2 per PS5: si possono importare i salvataggi dalla versione PS4?

Forse alla luce dei sempre più insistenti leak che stavano circolando in rete, la macchina promozionale di Sony si è rimessa in moto in piena notte (almeno qui in Europa) per sorprendere la community con l'annuncio ufficiale di The Last of Us Parte 2 per PlayStation 5.

La riedizione attualizzata del capolavoro di Naughty Dog non si limiterà a proporre un comparto grafico più curato, delle animazioni più fluide e il pieno supporto alle funzionalità evolute del controller DualSense, ma vedrà arricchirsi la sua (già enorme) offerta contenutistica con la presenza della modalità roguelike No Return, dei Livelli Perduti e del commento di Neil Druckmann, Halley Gross, Troy Baker, Ashley Johnson e Laura Bailey nelle sequenze filmate della campagna principale.

Gli oltre 10 milioni di acquirenti dell'originario The Last of Us Parte 2, di conseguenza, avranno più di un incentivo per reimmergersi su PS5 nelle atmosfere post-apocalittiche del kolossal action adventure di Naughty Dog, da qui la domanda che sta rimbalzando sui social sin dal reveal di questa Remastered: sarà necessario ricominciare daccapo la storia o, al contrario, sarà possibile importare i salvataggi dalla versione PS4?

Visto il gran numero di appassionati e di chi si sta già orientando tra gli store nella speranza di trovare le offerte più convenienti per comprare The Last of Us 2 al miglior prezzo per risparmiare con l'upgrade PS5, sono gli stessi ragazzi di Naughty Dog a chiarire questo importante aspetto dell'offerta ludica e contenutistica confezionata con la riedizione attualizzata dell'ultima odissea di Ellie: "Avrete anche la possibilità di importare i vostri salvataggi dal gioco originale, direttamente all'interno della Remastered di TLOU Parte 2".

Fatta questa importante precisazione, vi ricordiamo che The Last of Us Parte 2 Remastered sarà disponibile dal 19 gennaio 2024 solo ed esclusivamente su PlayStation 5, con preordini attesi per il 5 dicembre.