The Last of Us 2 e PS5: Sony parlerà dello "Smart Delivery" il 3 giugno?

A pochi minuti dalla conclusione dello State of Play dedicato a The Last of Us Parte 2, ecco che spuntano in rete nuove voci di corridoio su quella che potrebbe essere la prossima mossa di Sony.

Stando a quanto dichiarato dal giornalista di VentureBeat, Jeff Grubb, sul proprio profilo Twitter ufficiale, Sony potrebbe avere in programma un evento dedicato all'attesissima PlayStation 5 il prossimo mercoledì 3 giugno 2020 e, in occasione di questo reveal si parlerà anche del secondo capitolo dell'acclamata serie Naughty Dog. Secondo Grubb, infatti, tra i protagonisti dell'evento ci sarà anche la risposta del colosso nipponico allo Smart Delivery di Xbox Series X, il quale verrà pubblicizzato con l'annuncio dell'upgrade gratuito di The Last of Us Parte 2 per tutti i futuri acquirenti di PS5 che possiedono il gioco per l'attuale generazione di console.

A proposito del vociferato evento dedicato alla console di prossima generazione Sony, vi ricordiamo che nelle ultime ore il sito ufficiale di PlayStation 5 si è aggiornato con un misterioso banner attualmente invisibile e che potrebbe nei prossimi giorni svelare il design definitivo della macchina da gioco.

Avete già dato un'occhiata al simpatico easter egg a tema Sony nell'ultimo video gameplay di The Last of Us Parte 2?