The Last of Us 2 pubblicizzato in Cina con la carta di credito a tema TLOU Remastered

Dopo aver anticipato l'annuncio della nuova data dell'evento di presentazione dei giochi PS5, l'analista Daniel Ahmad riporta sui social un'insolita storia che coinvolge The Last of Us Parte 2, la Remastered di TLOU, PlayStation China... e delle carte di credito "a tema".

Secondo quanto riferito dall'ormai celebre analista videoludico conosciuto come ZhugeEX, i rappresentanti di PlayStation China avrebbero stretto un accordo commerciale con la locale Bank of Communications per lanciare sul mercato delle carte di credito dedicate alla serie di The Last of Us.

L'immagine condivisa da Ahmad riprende un passaggio della campagna promozionale che sembra essere partita nella Cina continentale, con uno scatto che ritrae una pubblicità su The Last of Us 2 e l'annuncio della serie speciale di carte di credito con protagonisti Joel, Ellie e il simbolo delle Lucciole.

Come sottolinea lo stesso ZhugeEX, però "la grande ironia sta nel fatto che TLOU non sarà mai approvato per la vendita in Cina a causa della stringente regolamentazione che vieta questo genere di videogiochi con un elevato livello di violenza e altri elementi sensibili. Quindi in Cina non si può acquistare legalmente il gioco, ma immagino si possa farlo utilizzando questa carta di credito per comprare la versione in vendita negli USA o a Hong Kong!".

In calce alla notizia trovate le immagini condivise dall'analista, ma prima vi ricordiamo che The Last of Us 2 è previsto al lancio per il 19 giugno in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO. La nostra recensione sarà online dal 12 giugno, ossia il giorno dopo l'evento di presentazione dei giochi PS5.