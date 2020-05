The Last of Us 2: ecco quando arriveranno i prossimi video Inside

Nella giornata di ieri Naughty Dog e Sony hanno pubblicato a sorpresa un video documentario su The Last of Us 2, si tratta però solamente del primo episodio di una miniserie composta da quattro diversi filmati, ecco quando saranno pubblicati gli altri tre.

Il primo video Inside The Story è già disponibile ed è dedicato ovviamente alla trama del gioco, il secondo video intitolato Inside The Gameplay è previsto per il 20 maggio mentre il 27 maggio arriverà Inside The Details, infine il 3 giugno sarà la volta di Inside The World, per uno sguardo approfondito al mondo di gioco. Dovrebbero chiudersi così gli appuntamenti comunicativi di The Last of Us 2 in attesa del lancio previsto per il 19 giugno e della recensione che presumibilmente arriverà qualche giorno prima dell'uscita.

La scorsa settimana Sony ha pubblicato il nuovo story trailer di The Last of Us 2, disattivando i commenti al video su YouTube per precauzione, così da evitare spoiler sulla trama. Ne approfittiamo per ricordarvi che con la riapertura dei negozi GameStop potete approfittare della nuova offerta per prenotare The Last of Us 2 a 19.98 euro portando indietro due giochi usati validi per la promozione, sicuramente un prezzo interessante per acquistare uno dei giochi più attesi dell'anno.