The Last Of Us 2: quando spedisce Amazon e quale sarà la data di consegna?

Oggi non è un giorno qualsiasi bensì è il mercoledì che precede il lancio di The Last Of Us Parte 2. Questo vuol dire, seguendo le classiche tempistiche, che Amazon.it dovrebbe iniziare oggi a spedire il gioco con l'obiettivo di consegnarlo in tempo per il lancio fissato per venerdì 19 giugno.

Nel momento in cui scriviamo nessuno ha ancora ricevuto The Last Of Us Parte 2 da Amazon e dunque possiamo ipotizzare l'evasione della maggior parte degli ordini durante la giornata odierna, con consegna prevista per venerdì. C'è da dire che il colosso dell'eCommerce nelle scorse settimane ha inviato una email ai clienti avvisandoli che alcune spedizioni potrebbero essere consegnate martedì 23 giugno, non riuscendo a rispettare il day one per tutti gli ordini proprio a causa dell'alto numero di prenotazioni ricevute in questi mesi.

In caso di consegna prevista per il 23 giugno le spedizioni dovrebbero partire tra il 18 e il 19 giugno, considerando che le consegne non avvengono nel fine settimana e una spedizione lunedì 22 è sin troppo a ridosso del day one. Al momento è ancora possibile effettuare il preordine di The Last Of Us 2 al prezzo di 64.99 euro con custodia Steelbook in regalo.

Aspettiamo le vostre testimonianze in merito: avete ordinato The Last Of Us 2 su Amazon? Lo avete già ricevuto oppure vi è arrivata la mail con una nuova data di consegna? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.