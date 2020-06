The Last of Us 2: la rabbia di Ellie esplode nel Trailer di Lancio

Gli autori di Naughty Dog pubblicano il trailer di lancio ufficiale di The Last of Us Parte 2, il nuovo capitolo dell'iconica serie post-apocalittica di Ellie e Joel ormai prossimo ad approdare su PS4.

Nel filmato, della durata di poco meno di un minuto, gli sviluppatori diretti da Neil Druckmann ripercorrono il viaggio di Ellie e ci offrono un piccolo antipasto dell'esperienza contenutistica che ci attende tra qualche giorno, dopo un'attesa durata anni.

L'ottovolante emotivo su cui saliremo immergendoci nella storia di TLOU 2, oltretutto, sarà particolarmente ricco di colpi di scena, a giudicare dalla caleidoscopica offerta ludica prevista tra furiose sessioni di combattimento, fasi stealth e frangenti narrativi dal pathos assicurato. Tutto ciò si rifletterà nell'enorme longevità di The Last of Us 2, come suggerito di recente dalla redazione di GQ Magazine che, intervistando Druckmann, ha consigliato ai fan di prepararsi a vivere un viaggio epico che potrebbe incollarli al divano dalle 25 alle 30 ore, e questo senza considerare l'ulteriore tempo richiesto per rigiocare l'avventura adottando un approccio diverso o semplicemente per esplorare ogni zona della mappa.

A questo punto, non ci resta che ricordarvi che The Last of Us Parte 2 sarà disponibile a partire dal sempre più prossimo 19 giugno, rigorosamente in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO. La nostra recensione sarà online dal 12 giugno.