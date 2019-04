The Last of Us 2: il rapper Logic comparirà nel gioco

Neil Druckmann, direttore di The Last of Us Parte II, ha pubblicato su Twitter una foto che mostra l'attore Travis Willingham in compagnia del rapper Logic, entrambi impegnati in una session di motion capture per il gioco.

Druckmann fa sapere di "essersi divertito a brutalizzare entrambi", parole che farebbero pensare ad una fine non proprio rosea per i due personaggi interpretati da Logic e Willingham, al momento però non ci sono ulteriori dettagli in merito. Molti hanno pensato che il rapper potesse essere coinvolto nella realizzazione della colonna sonora ma le sessioni di motion capture sembrano escludere questa ipotesi.

Logic (pseudonimo di Sir Robert Bryson II Hall) è una delle rapstar più in vista negli Stati Uniti, grazie al successo di album e mixtape come Young Sinatra Welcome to Forever, Under Pressure, The Incredible True Story, Everybody e Bobby Tarantino II, inoltre recentemente è stato nominato ai Grammy Awards ed ha scritto un libro entrato nella classifica dei Bestseller del New York Times, fattore che ha contribuito ad aumentare non poco la sua popolarità in Nord America.

Quando uscirà The Last of Us 2? Questa domanda purtroppo è ancora priva di risposta, recentemente alcuni rumor indicavano il lancio alla fine del 2019 ma Naughty Dog ha smentito dichiarando che il team "diffonderà altre notizie su The Last of Us 2 solamente al momento giusto", dovremo quindi necessariamente aspettare ancora per scoprire la data di uscita del gioco.