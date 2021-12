The Last of Us 2, una rara animazione sorprende i giocatori: l'avete mai vista?

Ad un anno abbondante dal lancio, i giocatori che non si sono ancora stancati di The Last of Us Parte II continuano a scoprire i dettagli microscopici che gli sviluppatori di Naughty Dog hanno nascosto all'interno della sua ultima fatica.

Dopo aver scoperto l'animazione per cui Ellie è in grado di recuperare le munizioni al volo durante i feroci combattimenti a fuoco, i giocatori hanno scovato un'altra particolare animazione, che in questo caso vede protagonista Abby (ma che probabilmente è attuabile anche con Ellie).

Durante la missione "L'Acquario", i giocatori prendono il controllo di Abby durante un flashback con Owen, all'interno del quale i due esplorano un acquario abbandonato alla ricerca di oggetti e indizi. Come potete notare tramite la breve clip riportata più in basso, la ragazza è in grado di scivolare lungo il corrimano presente sulle scale del luogo visitato, a dimostrazione di quanto gli sviluppatori siano stati particolarmente attenti al comparto animazioni dell'action-adventure. Forse a qualcuno di voi sarà già capitato di osservare questa animazione contestuale, ma tanti su reddit si sono detti sorpresi nel guardare la clip di gameplay.

Chiaramente si tratta di una feature che non cambia le dinamiche del gameplay del titolo, tuttavia ci aiuta a comprendere quanto lo studio di Neil Druckmann abbia curato anche i più piccoli dettagli all'interno della sua produzione. Nel frattempo, i fan continuano a sperare nell'annuncio di The Last of Us 2 multiplayer, non ancora confermato ufficialmente da Naughty Dog.