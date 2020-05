The Last of Us 2, recensione online venerdì 12 giugno

The Last of Us Parte 2 è uno dei giochi più attesi dell’anno (e non solo) e finalmente possiamo dirvelo! Abbiamo ricevuto il gioco e siamo pronti per iniziare la nuova avventura di Ellie. Avremo quindi tutto il tempo necessario per analizzare a fondo la produzione Naughty Dog in attesa di proporvi la recensione di TLOU 2.

L’embargo imposto dal publisher scade venerdì 12 giugno alle 09:01 del mattino (ora italiana, ovviamente), prima di allora il nostro Francesco Fossetti (seguitelo su Facebook e Instagram per tutti gli aggiornamenti) non potrà esprimere giudizi di alcun tipo ma non disperate perchè questa settimana avremo modo di parlare approfonditamente di The Last Of Us Parte 2. Mercoledì 27 maggio alle 16:00 Naughty Dog pubblicherà il nuovo video documentario Inside The Details (terzo episodio della serie dopo i video dedicati al gameplay e alla storia) mentre alle 22:00 dello stesso giorno andrà in onda uno State of Play dedicato a The Last of Us 2, con Neil Druckmann che commenterà vari aspetti del progetto e mostrerà una lunga sessione di gameplay.

Appuntamento quindi mercoledì 27 maggio dalle 19:00 sul canale Twitch di Everyeye.it per aspettare insieme lo State of Play, segnatevi sul calendario anche la data di pubblicazione della recensione di The Last of Us 2, online venerdì 12 giugno alle 09:01. Siete pronti per vivere insieme a noi un nuovo entusiasmante viaggio?