The Last of Us 2 già da record: è l'esclusiva PS4 più 'pesante'

Pur senza aver ancora visto la luce dei negozi, The Last of Us Parte 2 riesce già a segnare un nuovo record a poco più di due settimane dal lancio: il kolossal di Naughty Dog è infatti il videogioco più "pesante" tra le esclusive PS4.

Come segnalato dalla redazione di Forbes attingendo alle informazioni condivise dai giornalisti e i creatori di contenuti che hanno già ricevuto una copia del gioco per realizzarne la recensione, le dimensioni di The Last of Us 2 saranno tali da renderlo il titolo più "pesante" tra le esclusive della console Sony.

A conferma dell'anticipazione di Sony e Naughty Dog sulla necessità di riversare i dati di The Last of Us 2 su due dischi, Forbes svela che il titolo richiederà inizialmente 100 GB di spazio per poter effettuare correttamente il processo di installazione che, una volta terminato, lascerà su disco rigido 78,3 GB di dati.

Al netto di ulteriori patch correttive e di eventuali update post-lancio (o di correzioni legate ai dati da scaricare in base alla regione di appartenenza), ecco allora la classifica aggiornata dei videogiochi PS4 in esclusiva più "avari di spazio" su hard disk, nell'attesa di scoprire dove potrà collocarsi in questa graduatoria anche l'altra esclusiva in arrivo su PS4, ossia Ghost of Tsushima:

The Last of Us Parte 2 - 78,3 GB Uncharted 4: Fine di un Ladro - 48 GB Marvel's Spider-Man - 45 GB Uncharted: L'Eredità Perduta - 44,7 GB God of War - 44,46 GB The Last of Us Remastered - 43,54 GB Killzone Shadowfall - 39,7 GB Days Gone (dopo l'ultimo update) - 38 GB The Order 1886 - 29,4 GB Ratchet and Clank - 26,4 GB Bloodborne - 25,3 GB

Prima di lasciare a voi ogni commento o giudizio ulteriore, vi ricordiamo che The Last of Us Parte 2 è previsto al lancio per il 19 giugno. Qualora ve li foste persi, eccovi il video della prova di Digital Foundry sulla versione PS4 PRO e uno speciale su The Last of Us 2 raccontato nel dettaglio prima della recensione.