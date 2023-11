The Last of Us 2 Remaster: come funziona l'aggiornamento da PS4 a PS5, è gratis o si paga?

Sony ha annunciato The Last of Us Parte 2 per PlayStation 5 in uscita il 19 gennaio 2024, sono in molti però a chiedersi se ci sia la possibilità di effettuare l'upgrade (magari gratis) dalla versione PS4 alla nuova edizione rimasterizzata. Facciamo chiarezza.

Iniziamo dicendo che un piano di upgrade è effettivamente previsto ma non è gratuito. I possessori di The Last of Us Parte 2 per PS4 possono effettuare l'aggiornamento a The Last of Us Parte 2 Remastered per PlayStation 5 al prezzo di 10 dollari (9.99 euro in Europa), questa possibilità tuttavia è riservata solamente a chi ha comprato il gioco su PlayStation 4 in formato digitale. Per i possessori della versione su disco non è previsto nessun programma di upgrade alla remastered, inserendo il Blu-Ray nella PS5 verrà avviata la versione ottimizzata del gioco ma senza le migliorie tecniche ed i nuovi contenuti della versione rimasterizzata.

The Last of Us Parte 2 Remastered esce il 19 febbraio 2024 solo su PS5, The Last of Us Part II per PS4 costa 39.99 euro su PlayStation Store, con dieci euro in più potrete effettuare l'upgrade alla versione PlayStation 5 in questo modo pagherete il gioco 49,99 euro in versione aggiornata per la next-gen.