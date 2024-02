The Last of Us Parte 2 Remastered si aggiorna: cosa cambia con la nuova patch?

Dopo aver conquistato le classifiche UK a gennaio, The Last of Us Parte 2 Remastered riceve un nuovo aggiornamento, con cui Naughty Dog apporta una serie di correzioni tecniche e aggiunge un piccolo extra per gli appassionati della serie.

La software house di Sony ha confermato la disponibilità del download della patch 1.1.1 che introduce una serie di correzioni di bug e aggiunge una nuova concept art della skin WLF nella scheda "Extra". Tra gli accorgimenti più importanti, abbiamo la correzione di un bug per cui Ellie poteva letteralmente perdere la propria testa, dando vita a scene tra l'ironico e l'inquietante. L'update risolve il problema in modo che la testa della giovane protagonista non scompaia più quando i giocatori utilizzano la skin da Astronauta.

È stato inoltre risolto un problema per cui alcuni oggetti chiave per la progressione non venivano rilevati con la modalità di ascolto avanzata in New Game Plus. Corretto poi un bug legato alll'importazione dei dati di salvataggio di PS4 per cui i dati dei trofei non venivano sempre aggiornati accuratamente. Risolto anche un problema per cui le prestazioni potevano peggiorare durante lunghe sessioni di gioco. Per ulteriori approfondimenti, riguardanti anche i fix della modalità Senza Ritorno, vi rimandiamo a questo indirizzo.