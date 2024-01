The Last of Us Parte 2 Remastered: chi ha già il Platino su PS4 ne otterrà subito un altro

A distanza di qualche giorno dall'annuncio dei trofei della modalità No Return di The Last of Us Parte 2 Remastered, il team di sviluppo dell'esclusiva PlayStation 5 ha svelato nuovi dettagli sugli obiettivi del gioco di prossima uscita.

Come spesso accade per le produzioni firmate PlayStation Studios che ricevono un upgrade da PlayStation 4 a PlayStation 5, coloro i quali eseguiranno questo passaggio per The Last of Us Parte 2 Remastered (al prezzo di 10 euro sul PlayStation Store), sbloccheranno automaticamente tutti i trofei già ottenuti nella precedente versione.

In poche parole, tutti i videogiocatori che hanno già ottenuto il Platino in The Last of Us Parte 2 dovranno limitarsi ad avviare la Remastered per ricevere un secondo trofeo di Platino in maniera 'gratuita'. Il motivo di tutto ciò è molto semplice: tutti i trofei che riguardano le funzionalità extra inserite da Naughty Dog nella Remastered vengono distribuiti come quelli delle espansioni o dei grossi aggiornamenti e non faranno parte dell'elenco principale, che corrisponderà a quello dell'edizione originale.

Si tratta di una notizia che farà molto piacere a tutti i cacciatori di trofei che all'epoca si sono dedicati allo sblocco di ogni singolo obiettivo del gioco e che acquisteranno la riedizione per giocare le modalità extra e completarle al 100%.

Sapevate che alcuni video leak mostrano skin e gameplay della modalità No Return di The Last of Us Parte 2 Remastered.