The Last of Us Parte 2 Remastered: come accedere ai Livelli Perduti su PS5

Al netto delle polemiche sul comparto tecnico, The Last of Us Parte 2 Remastered aggiunge alcuni extra che faranno sicuramente piacere agli appassionati del titolo Naughty Dog, tra i quali troviamo anche e soprattutto i Livelli Perduti. Scopriamo come fare per giocare queste speciali missioni.

Come accedere ai Livelli Perduti

A differenza di quello che si potrebbe pensare, i contenuti aggiuntivi di The Last of Us Parte 2 Remastered non hanno alcun tipo di barriera e non viene quindi chiesto al giocatore di completare l'avventura o soddisfare determinati requisiti per potervi accedere. Proprio come per la modalità No Return (la componente roguelike in cui i giocatori possono affrontare missioni con componenti casuali indossando i panni di svariati personaggi), anche i Livelli Perduti sono disponibili sin da subito ed è possibile avviarli selezionando l'apposita voce nella schermata principale.

Il primo Livello Perduto è ambientato alla Festa di Jackson, nelle prime fasi dell'avventura. Con la seconda di queste missioni, invece, possiamo esplorare una versione diversa da quella che ricordiamo delle Fogne di Seattle, uno dei tanti scenari che si affrontano nei panni di Ellie durante il suo viaggio alla ricerca di vendetta. A chiudere il cerchio troviamo La Caccia, momento durante il quale la giovane ragazza immune al virus sta seguendo una traccia di sangue.

Che cosa sono i Livelli Perduti?

Per chi se lo stesse chiedendo, i Livelli Perduti sono uno dei tanti extra di The Last of Us Part 2 Remastered su PlayStation 5 e consistono in missioni che permettono ai giocatori di esplorare contenuti di gioco in uno stato non avanzato dello sviluppo. Ad accompagnare queste attività di gioco vi è anche il commento degli sviluppatori, che permette di scoprire anche eventuali contenuti tagliati e le motivazioni che hanno contribuito ad una simile decisione.

Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di The Last of Us Parte 2 Remastered, la quale include tutti i dettagli sulla modalità No Return e mette a confronto la versione originale con la riedizione per PlayStation 5.