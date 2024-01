The Last of Us Parte 2 Remastered: come attivare il VRR e i 120Hz

Se state per giocare a The Last of Us Parte 2 Remastered su PlayStation 5 e avete un televisore di ultima generazione, sappiate che è possibile abilitare alcune funzionalità che migliorano notevolmente l'esperienza di gioco. Scopriamo insieme come fare per abilitare il VRR e i 120Hz.

Prima di iniziare, è bene specificare che non tutti i giocatori di The Last of Us Parte 2 Remastered possono usufruire di queste tecnologie, dal momento che il VRR (Variable Refresh Rate) richiede un televisore con porte HDMI 2.1. Per quello che riguarda invece i 120Hz, occorre che il pannello disponga di una frequenza di aggiornamento tanto elevata. È bene precisare che alcuni televisori meno recenti hanno il supporto a questa frequenza d'aggiornamento, ma solo alle risoluzioni più basse: abbassando quindi la risoluzione di PS5, è possibile abilitare i 120Hz.

Fatta questa doverosa premessa, procediamo con i passaggi utili per attivare il VRR. Nella schermata delle impostazioni di The Last of Us Parte 2 Remastered non esiste un'opzione per il VRR, quindi occorre attivare questa feature nei menu della console. Dalla schermata principale, premete Triangolo per portare il cursore nell'angolo in alto a destra e cliccate sull'icona a forma di ingranaggio per accedere alle impostazioni: da qui selezionate prima Schermo e video e poi Uscita video. In questa schermata è presente la voce VRR, che va impostare su Automatico. Se volete saperne di più, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come attivare il VRR su PlayStation 5.

Discorso diverso vale per i 120Hz, poiché nel menu delle opzioni di The Last of Us Parte 2 Remastered, sotto la voce Schermo, esiste l'opzione intitolata Frequenza fotogrammi elevata. In ogni caso, è probabile che la sola attivazione di questa impostazione non sia sufficiente e sia quindi necessario seguire la guida su come abilitare i 120Hz su PlayStation 5 per attivare questa funzionalità.