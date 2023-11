The Last of Us Parte 2 Remastered su PS5: come funziona la modalità Free Play Guitar?

Sin dall'annuncio ufficiale di The Last of Us Parte 2 Remastered sappiamo che la riedizione per PS5 del kolossal di Naughty Dog non vanterà 'solo' delle migliorie grafiche e il supporto al controller DualSense, ma integrerà tante aggiunte contenutistiche come la modalità Free Play Guitar: ecco come funzionerà.

Dalle colonne del PlayStation Blog ufficiale, il team interno a Naughty Dog che sta sviluppando TLOU Parte 2 Remastered interviene per snocciolare le ricche novità che concorreranno a plasmare l'offerta ludica di questa riedizione dell'odissea post-apocalittica ideata da Neil Druckmann.

Una delle sorprese più gradite di questa Remastered è certamente rappresentata dal Free Play Guitar, una modalità che espande ed evolve le apprezzate sequenze di gameplay di The Last of Us 2 dove si poteva suonare la chitarra.

Parallele e complementari alla campagna principale e alla nuova modalità roguelike No Return, le attività offerte dal Free Play Guitar daranno modo a tutte le rockstar in erba di strimpellare le corde di una serie di strumenti sbloccabili. Sempre all'interno di questo 'microcosmo musicale' sarà possibile utilizzare pedali audio FX per modulare il suono degli strumenti e selezionare il proprio personaggio preferito. I giocatori potranno persino decidere l'ambientazione dove poter dare vita alle proprie performance artistiche.

Il messaggio condiviso su PS Blog da Naughty Dog cita inoltre la presenza di "diverse location del gioco", di conseguenza chi accederà alla modalità Free Play Guitar potrà selezionare liberamente una di queste ambientazioni per dare libero sfogo alla propria creatività.