The Last of Us 2 Remastered: come funziona l'upgrade da PS4? Lo ricorda Naughty Dog

Mancano ormai pochi giorni al lancio di The Last of Us Parte 2 Remastered, e così il team social di Naughty Dog si riaffaccia su Twitter/X per ricordare ai possessori del capolavoro originario su PS4 come funziona l'upgrade alla versione rimasterizzata ormai prossima ad approdare su PlayStation 5.

La sussidiaria californiana dei PlayStation Studios decide così di intervenire nuovamente sui social per fornire un chiarimento definitivo sulle modalità di accesso all'upgrade di The Last of Us 2 Remastered su PS5.

Come ribadito da Naughty Dog in questi mesi, i possessori della versione fisica o digitale dell'originario The Last of Us Parte 2 su PlayStation 4 possono effettuare l'aggiornamento alla Remastered su PlayStation 5 al prezzo di 9,99 euro. Chi possiede la versione fisica di TLOU 2 deve inserire il disco nel lettore di PlayStation 5 e seguire i passaggi indicati dal PS Store per scaricare o giocare la versione digitale PS5, similarmente a quanto accaduto in passato con giochi come Final Fantasy 7 Remake e Death Stranding.

Fatta questa dovuta precisazione, vi ricordiamo che la versione attualizzata del kolossal post-apocalittico di Naughty Dog sarà disponibile su PS5 dal 19 gennaio. La copia in anteprima è arrivata in redazione già da diverse settimane e stiamo giocando The Last of Us 2 Remastered per preparare la nostra recensione che troverete sulle pagine di Everyeye.it a partire dalle ore 16:00 italiane di martedì 16 gennaio.