The Last of Us Parte 2 Remastered: come funzionano i Trofei su PS5?

A distanza di qualche giorno dall'inaspettato annuncio di The Last of Us Parte 2 Remastered, Sony ha deciso di svelare i dettagli sul funzionamento dei Trofei.

Alcuni fan hanno infatti chiesto al colosso nipponico delucidazioni in merito agli obiettivi della riedizione del gioco in versione PlayStation 5 e la risposta è arrivata immediatamente attraverso i canali social ufficiali. Stando a quanto dichiarato dall'account di Sony PlayStation UK, l'importazione dei salvataggi della versione PlayStation 4 di The Last of Us Parte 2 nella Remastered farà sì che i Trofei vengano sbloccati nuovamente.

In poche parole, il gioco seguirà l'iter già visto con altri prodotti come Destiny 2 e Marvel's Spider-Man Remastered e chi ha già sbloccato il Platino sulla console di vecchia generazione ne potrà ottenere un altro senza alzare un dito. Non è però da escludere che verrà aggiunto un set di obiettivi dedicato alle novità della Remastered, che vi ricordiamo introdurrà una speciale modalità con elementi roguelike ed alcune porzioni tagliate nella versione originale.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i primi dettagli sui livelli perduti di The Last of Us Parte 2 Remastered.