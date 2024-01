The Last of Us Parte 2 Remastered a confronto con l'originale: cosa cambia da PS4 a PS5?

Abbiamo già visto come i tempi di caricamento di The Last of Us Parte 2 Remastered siano più rapidi su PS5, ma cos'altro cambia tra la nuova edizione dell'action-adventure e la versione originariamente pubblicata nel 2019 su PlayStation 4?

A rispondere a questo quesito arriva puntuale il canale YouTube ElAnalistaDeBits, che ha affiancato The Last of Us Parte 2 Remastered per PlayStation 5 al gioco originale per PS4 e PS4 Pro. Stando all'analisi che potete consultare tramite il filmato riportato in cima alla notizia, The Last of Us Parte 2 Remastered offre alcuni miglioramenti tecnici e visivi su PS5 tra cui una maggiore risoluzione, il supporto al VRR, vegetazione e ombre di qualità superiore, maggiore draw distance e un filtro anisotropico più elaborato. C'è da tenere in conto che la modalità prestazioni apporta alcuni tagli alla risoluzione, alla qualità del render dell'acqua, alla draw distance, alle ombre e alcuni effetti di post-elaborazione.

Il framerate nella versione Remastered offre prestazioni simili a quelle del remake di The Last of Us Parte 1, con picchi di 90 fps in modalità prestazioni e una media di circa 70 fps con VRR abilitato. La modalità Quality ha una media di 40 fps in VRR. I tempi di caricamento, pur risultando ancora un po' lunghi su PS5, risultano tre volte più veloci rispetto a PS4/PS4 Pro.

Tirando le somme, ElAnalistaDeBits ritiene che le differenze visive rispetto alla versione originale di The Last of Us Parte 2 in retrocompatibilità su PS5 a 1440p/60fps siano "aneddotiche". Se c'è una buona ragione per cui effettuare l'upgrade da 10 euro - continua lo YouTuber - quella potrebbe essere la modalità di gioco inedita Senza Ritorno (per saperne di più vi rimandiamo alla nostra Recensione di The Last of Us Parte 2 Remastered).