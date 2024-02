The Last of Us 2 Remastered conquista l'UK a gennaio 2024: dietro solo a EA Sports FC 24

Anche se nella nostra recensione di The Last of Us Parte 2 Remastered abbiamo sottolineato quanto la riedizione del capolavoro Naughty Dog non fosse del tutto convincente, il pubblico sembra aver accolto con grande entusiasmo questo ritorno, soprattutto nel Regno Unito.

Stando infatti alla classifica dei giochi più venduti in UK a gennaio 2024, che tiene conto dei numeri sia digitali che retail, The Last of Us Parte II Remastered occupa saldamente la seconda posizione, dietro soltanto ad un sempreverde come EA Sports FC 24. Ciò rende il titolo Naughty Dog la novità di maggior successo commerciale dello scorso mese, superiore a Tekken 8 che occupa invece la settima posizione. Altre produzioni di spicco quali Like A Dragon Infinite Wealth e Prince of Persia The Lost Crown non sono invece riuscite ad entrare nella Top 10 di gennaio che vi elenchiamo di seguito:

EA Sports FC 24 The Last of Us Parte II Remastered Call of Duty Modern Warfare III Hogwarts Legacy Grand Theft Auto V Grand Theft Auto Online Tekken 8 Red Dead Redemption II Super Mario Bros. Wonder (unico titolo di cui non sono disponibili i dati digitali) Marvel's Spider-Man 2

Ci si chiede spesso se è giusto definire The Last of Us Parte 2 per PS5 una Remastered, ma alla fine i numeri parlano chiaro: il pubblico si è subito fiondato sulla nuova versione dell'acclamato Action/Adventure, confermando quanto il brand goda sempre di grande popolarità.

Per quanto riguarda infine il lato hardware, 110.000 console sono state vendute a gennaio 2024 segnando un calo del 19% rispetto a un anno prima. Tutte le piattaforme principali hanno venduto meno rispetto a 12 mesi prima: PS5 cala del 17%, Xbox Series X/S del 7% e infine Nintendo Switch del 31%.