The Last of Us 2 Remastered: cosa cambia dalla versione PS4?

A pochi mesi dal lancio di The Lest of Us Part I, è arrivato il momento di un trattamento di bellezza anche per The Last of Us Part II, previsto in edizione Remastered su PS5 per il 19 gennaio 2024. Curiosi di scoprire tutte le migliorie e le aggiunte preparate da Naughty Dog? Siete giunti nel posto giusto!

Quali sono i miglioramenti tecnici rispetto a The Last of Us Part 2 per PS4?

Grazie alla potenzia aggiuntiva di PlayStation 5, The Last of Us Part II Remastered offre un comparto tecnico aggiornato con svariate migliorie grafiche. Parliamo di texture con risoluzione maggiore, livello di dettaglio aumentato a distanza, ombre di miglior qualità, animazioni più fluide e tre distinte modalità grafiche:

Fedeltà, con risoluzione 4K nativa;

Performance, con risoluzione 1440p upscalata a 4K;

Framerate Sbloccato, indirizzato al televisori dotati di supporto VRR.

In aggiunta a tutto ciò, The Last of Us Part II Remastered per PS5 offre anche caricamenti più rapidi e il supporto alle funzionalità del Dualsense, quali Feedback Aptico e Grilletti Adattivi.

Ci sono nuovi contenuti in The Last of Us Part 2 Remastered per PS5?

Sony e Naughty Dog non si sono limitati ad abbellire il comparto tecnico, avendo messo a punto anche una serie di aggiunte contenutistiche. Parliamo, innanzitutto, della modalità Guitar Free Play, che permette di suonare liberamente la chitarra senza che l'uso di quest'ultima sia vincolata ad alcuni momenti o sezioni della campagna. È possibile suonare nei panni di differenti personaggi in diverse ambientazioni del gioco.

Ci sono inoltre i Lost Levels, livelli originariamente tagliati dal gioco finale che vengono qui messi a disposizione in uno stato grezzo, ma giocabile. In questo modo è possibile dare uno sguardo approfondito alla lavorazione del gioco, impreziosito peraltro dal commento audio degli sviluppatori, i quali spiegano le scelte compiute in fase di design e offrono maggior contesto ai "livelli perduti".

L'offerta contenutistica aggiuntiva termina con No Return, una modalità roguelike di sopravvivenza del tutto inedita. Quest'inedita interpretazione dei sistemi di gioco di The Last of Us Part 2 permette ai giocatori di impersonare differenti personaggi (alcuni giocabili per la prima volta nel franchise) e affrontare le run nella maniera che reputano più congeniale, agendo in maniera stealth o procedendo ad armi spianate. Dopo ogni scontro è possibile scegliere una ricompensa, dato che è offerta piena libertà nella personalizzazione dell'equipaggiamento. Un sistema di progressione consente lo sblocco di sopravvissuti e skin aggiuntive, mentre il sistema Daily Run permette ai giocatori di confrontarsi con il resto nel mondo nelle classifiche online.

Il prezzo di The Last of Us Part II Remastered per PS5 non è ancora noto, tuttavia è già stato chiarito che i possessori dell'edizione PS4 (fisica o digitale che sia) possono effettuare l'upgrade alla nuova versione al prezzo di 10 euro.