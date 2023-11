The Last of Us 2 Remastered: cosa sono i livelli perduti?

Come annunciato da Sony e Naughty Dog, The Last of Us Parte 2 Remastered include nuovi contenuti tra cui la modalità Roguelike No Return e un contenuto denominato "Lost Levels" che permette di giocare ad alcuni livelli tagliati dal gioco originale uscito su PS4 nel 2020.

Grazie ai livelli perduti, i giocatori possono dare "uno sguardo al dietro le quinte della nascita di The Last of Us Parte 2" giocando per la prima volta una selezione di sequenze tratte da livelli tagliati. Si tratta di contenuti non completi arricchiti dal commento degli sviluppatori, sicuramente un pacchetto interessante per saperne di più sul processo di sviluppo e scoprire come mai questi livelli sono stati scartati da The Last of Us Parte 2.

Inoltre, è presente anche un nuovo commento audio alle sequenze filmate della campagna, commentate da Neil Druckmann (Game Director), Halley Gross (Lead Narrative) e dagli attori e doppiatori Troy Baker, Ashley Johnson e Laura Bailey.

Altre novità, come noto, sono la presenza della modalità Free Play Guitar in The Last of Us 2 Remastered per suonare la chitarra liberamente, la modalità Roguelike No Return, un comparto tecnico migliorato e il pieno supporto per le funzionalità del controller DualSense. The Last of Us Parte 2 Remastered esce il 19 gennaio 2024, preordini aperti dal 5 dicembre per le versioni fisiche e digitali.