The Last of Us 2 Remastered forse c'è: compare tra i progetti di un impiegato Naughty Dog

Secondo un recente leak di 4chan ripreso da Reddit, nei piani per il futuro di Naughty Dog ci sarebbe The Last of Us 2 Remastered. Nonostante per molti si tratti di voci infondate, ecco che il nome del progetto emerge ora tra le competenze di Mark Pajarillo, Lead Outsource Artist di Naughty Dog, su Linkedin.

Nel curriculum dell'impiegato, fra i vari progetti a cui ha lavorato, si legge chiaramente quanto segue: "Responsabile della supervisione della produzione di tutti gli asset in ​​outsourcing di arte, armi e oggetti interattivi per i due titoli iconici di The Last of Us: Parte Uno e The Last of Us 2: Remastered"

Questo lascerebbe presupporre che una remaster della parte 2 di The Last of Us sia effettivamente in sviluppo. Non viene specificato altro sul profilo, che probabilmente nelle prossime ore potrebbe essere modificato, ma è lecito aspettarsi che il gioco sia destinato non soltanto a PlayStation 5 ma anche a PC, come avvenuto per la Parte 1 di The Last of Us.

Al momento, nonostante l'indicazione del nome della remaster sembri non lasciare spazio a nessun'altra interpretazione se non quella di un progetto in cantiere, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Naughty Dog, per cui la conferma non può ritenersi ufficiale.

Si tratta certamente di un'opzione plausibile, considerando il successo riscosso non soltanto dai giochi della saga, ma anche dalla serie televisiva di HBO. Peraltro, sempre stando ai rumor accennati in apertura, anche The Last of Us Parte 3 sarebbe in pre-produzione. Non resta che aspettare e vedere.