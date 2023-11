The Last of Us Parte 2 Remastered: alcuni fan convinti che ci sarà un ulteriore epilogo

Dopo l'annuncio di The Last of Us Parte 2 Remastered, si è molto parlato del progetto che ripropone la seconda parte della nota serie di Naughty Dog su PlayStation 5. Il gioco, infatti, introdurrà anche nuove funzionalità e tra i fan c'è chi è convinto che conterrà un epilogo aggiuntivo.

Oltre alla già confermata nuova modalità "Free Play Guitar" e alla nuova modalità Roguelike denominata "No Return", al momento non ci sono informazioni relativamente a eventuali contenuti aggiuntivi dal punto di vista narrativo.

Tuttavia, è già stato anticipato l'inserimento dei cosiddetti Livelli perduti, contenuti tagliati che prima di questa remaster non hanno mai visto la luce. Nonostante non vi siano informazioni sui contenuti di per sé, i fan su Reddit sono convinti che verrà aggiunto un epilogo che avrà luogo dopo gli eventi della storia principale di The Last of Us Parte 2.

Un'immagine, in particolare, ha dato adito ad alcune teorie, nonostante nell'apposito thread di Reddit (attenzione ad aprirlo: contiene spoiler!) ci sia anche chi la ricontestualizzi in eventi di gioco che niente hanno a che vedere con un eventuale post-epilogo.

Vi ricordiamo che The Last of Us Parte 2 Remastered uscirà per PlayStation 5 il 19 gennaio 2024. I possessori del gioco per PlayStation 4 potranno effettuare un upgrade al costo di 10 euro.