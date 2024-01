The Last of Us 2 Remastered: il trailer di Sony descrive le novità della riedizione PS5

Manca ormai poco all'uscita di The Last of Us Parte 2 Remastered, di conseguenza il team social di Sony Interactive Entertainment scalda i motori in vista di questo importante appuntamento confezionando un video che elenca tutte le novità della riedizione PlayStation 5 del capolavoro di Naughty Dog.

La prima delle novità previste dal team che si è occupato di questa remaster riguarda ovviamente il comparto tecnico, con l'aggiunta dei preset Fedeltà e Performance che s'accompagna a delle migliorie generalizzate per la grafica e al supporto per il feedback aptico e i trigger adattivi del controller DualSense.

Paralleli e complementari a questi interventi che interessano in maniera specifica l'odissea post-apocalittica originaria, troviamo poi le aggiunte legate alle opzioni di accessibilità, l'introduzione della modalità Guitar Free Play e, soprattutto, la possibilità di cimentarsi nelle sfide di sopravvivenza offerte dalla modalità Senza Ritorno di TLOU 2 Remastered, che permette ai giocatori di interpretare tutta una serie di personaggi e di cimentarsi in attività personalizzabili.

Non meno importanti sono poi le novità rappresentate dai Lost Levels, i livelli tagliati originariamente da TLOU 2 che vengono qui messi a disposizione in uno stato grezzo ma comunque giocabile; spazio anche al commento audio degli sviluppatori e ad uno sguardo approfondito al percorso di sviluppo compiuto dal team al seguito di Neil Druckmann.

Per tutti gli approfondimenti del caso, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di The Last of Us Parte 2 Remastered su PS5.