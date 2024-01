The Last of Us 2 Remastered: la clip di Senza Ritorno scatena la furia di Joel

Dopo aver spiegato sui social come funziona l'upgrade da PS4 di The Last of Us 2 Remastered, Naughty Dog si riaffaccia su Twitter/X per condividere una nuova clip interamente dedicata a Joel e alla modalità roguelike Senza Ritorno.

Il team californiano dei PlayStation Studios descrive No Return come un'attività di TLOU 2 Remastered non per deboli di cuore, in ragione delle difficili sfide da dover affrontare indossando i panni di personaggi come Ellie, Abby, Jesse e, appunto, Joel.

Dietro al nome scelto da Naughty Dog per rappresentare le attività da svolgere in questa nuova modalità, infatti, non c'è solo il riferimento al genere roguelike ma anche l'impegno (o la minaccia?) di una sfida al cardiopalma da dover completare districandosi tra mod sbloccabili, equipaggiamenti da padroneggiare e abilità aggiornabili. Il tutto, sullo sfondo della minaccia costante del Game Over rappresentato dalla morte permamente.

Il lancio di The Last of Us Parte 2 Remastered è fissato per il 19 gennaio su PlayStation 5. La copia in anteprima della riedizione dell'esclusiva Sony è arrivata in redazione già da diverse settimane, di conseguenza stiamo giocando The Last of Us 2 Remastered per preparare la nostra recensione che troverete su queste pagine nella giornata di martedì 16 gennaio dalle ore 16:00 italiane.