The Last of Us Parte 2 Remastered: ci stiamo giocando, data e ora della recensione

Il 2024 di PlayStation 5 si apre con The Last of Us Parte 2 Remastered, in uscita il 19 gennaio: il gioco è appena arrivato nelle nostre mani e passeremo dunque l'ultima parte dell'anno in compagnia di questa riedizione, pronti a raccontarvi tutto allo scadere dell'embargo imposto dal publisher.

Per la recensione di The Last of Us Parte 2 Remastered dovrete aspettare poco più di un mese: le nostre impressioni (scritte, e ovviamente in formato video) arriveranno il 16 gennaio alle 16:00, ora italiana. Allo scadere dell'embargo vi parleremo delle migliorie legate al comparto tecnico e ovviamente delle novità introdotte da Naughty Dog, come la modalità Roguelike Senza Ritorno, i livelli perduti cancellati da The Last of Us Parte 2 per PS4 e il nuovo commento del cast.

The Last of Us Parte 2 Remastered esce il 19 gennaio al prezzo di 49.99 euro, disponibile solo su PlayStation 5, al momento non si fa cenno ad un possibile lancio del gioco su PC, con il debutto su Windows che potrebbe avvenire più avanti. Chi possiede già The Last of Us Parte II per PlayStation 4 potrà effettuare l'upgrade alla remastered al prezzo di 9.99 euro, ottenendo così l'accesso alla versione rimasterizzata per PS5 e a tutti i nuovi contenuti.