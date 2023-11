The Last of Us Parte 2 Remastered, quanti livelli per la modalità Roguelike?

L'edizione rimasterizzata di The Last of Us Parte II si presenterà al pubblico con alcuni contenuti mai visti nella versione originale: oltre alla presenza dei Livelli Perduti in The Last of Us Parte 2 Remastered, la nuova versione offrirà anche una modalità roguelike intitolata No Return.

Ma di preciso cosa offre questa inedita opzione di gioco? Alcuni dettagli in merito emergono dal profilo LinkedIn di Colin Freeman, ex dipendente di Naughty Dog che ha lavorato alla Remastered prima di lasciare la compagnia. Stando a quanto riportato da Freeman nel suo profilo, No Return offrirà almeno 12 livelli differenti, presentandosi dunque come una modalità potenzialmente piuttosto longeva e rigiocabile. Non ci sono ulteriori dettagli sui contenuti della modalità roguelike, con l'autore che si limita a parlare del lavoro tecnico da lui svolto per la creazione del nuovo contento della Remastered.

In aggiunta, No Return dovrebbe offrire una vasta gamma di personaggi giocabili, alcuni dei quali da sbloccare avanzando nel gioco: nella modalità in stile roguelike i giocatori potranno anche vestire i panni di Tommy, Dina, Lev, Mel e molti altri ancora. Sempre a proposito di nuovi contenuti, in The Last of Us Parte 2 Remastered ci sarà anche la modalità Free Play Guitar, che offre agli utenti la possibilità di suonare in totale libertà non solo la chitarra, ma anche ulteriori strumenti musicali.