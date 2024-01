The Last of Us 2 Remastered: una nuova modalità permette di usare Gustavo Santaolalla

Manca poco ormai al debutto di The Last of Us Parte 2 Remastered, la riedizione del capolavoro Naughty Dog per PlayStation 5 arricchita da un comparto grafico rinnovato e tanti extra. A tal proposito, pare che una delle modalità aggiuntive vanti un ospite d'eccezione.

Fra le varie aggiunte di The Last of Us Parte 2 Remastered troviamo infatti la modalità Guitar Free Play, ossia una componente di gioco all'interno della quale gli utenti potranno suonare senza alcun tipo di limitazione lo strumento musicale, riprendendo alcune brevi sequenze presenti nella versione PlayStation 4 del titolo. A sorprendere i giocatori è però un recente annuncio del team di sviluppo, che ha confermato la possibilità di personalizzare personaggio e strumento utilizzato in questa modalità. Oltre a poter impugnare un banjo, gli appassionati potranno persino vestire i panni del leggendario Gustavo Santaolalla.

Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, Gustavo Santaolalla è il compositore argentino che, oltre ad aver realizzato le colonne sonore di tantissime pellicole, ha anche curato le musiche di tutti i capitoli di The Last of Us e della serie TV ad opera di HBO. Si tratta quindi di un omaggio a colui che ha contribuito al successo del brand con i suoi splendidi brani musicali.

Prima di lasciarvi alla clip che mostra il personaggio in azione, vi ricordiamo che la modalità Roguelike di The Last of Us Parte 2 Remastered non è per deboli di cuore, secondo Naughty Dog.