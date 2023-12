The Last of Us Parte 2 Remastered: la modalità No Return al centro di un nuovo trailer

A ridosso della pubblicazione del primo trailer di GTA 6, Sony PlayStation ha diffuso tramite i canali social ufficiali un nuovo filmato incentrato sulla modalità roguelike di The Last of Us Parte 2 Remastered, intitolata No Return.

Il breve filmato, contenente sequenze in game ed altre tratte dai menu della modalità, permette di farsi un'idea più concreta della componente aggiuntiva della riedizione del gioco Naughty Dog per PlayStation 5. I giocatori potranno selezionare i personaggi e affrontare avventure con modificatori casuali, durante le quali dovranno anche accumulare le risorse per potenziare le armi e diventare sempre più forti.

Ecco di seguito l'elenco dei personaggi giocabili:

Ellie

Dina

Jesse

Tommy

Joel

Abby

Lev

Yara

Mel

Manny

Non tutti saranno disponibili sin da subito e alcuni, come Joel e Tommy, andranno sbloccati tramite il completamento di alcuni obiettivi. Il trailer conferma inoltre che si potranno portare a termine sfide per ottenere costumi aggiuntivi con cui personalizzare l'aspetto dei vari personaggi.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che The Last of Us Parte 2 Remastered arriverà il prossimo 19 gennaio 2024 e includerà tre Livelli Perduti inediti. Tutti i possessori del gioco in versione PlayStation 4 potranno inoltre acquistare l'upgrade al prezzo di 9,99 euro.