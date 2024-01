The Last of Us 2 Remastered: modalità Roguelike non per deboli di cuore, dice Naughty Dog

L'intrigante modalità roguelike No Return di The Last of Us Parte 2 Remastered promette di rivelarsi il contenuto aggiuntivo più interessante tra quelli proposti dalla nuova edizione dell'opera Naughty Dog per PlayStation 5, disponibile dal prossimo 19 gennaio. Ma No Return potrebbe non essere indicata per chiunque.

In un post su Twitter/X Del Walker, Senior character artist in forza a Naughty Dog, lo dice chiaro e tondo: la nuova modalità roguelike sarà un'esperienza talmente impegnativa da essere sconsigliata ai più deboli di cuore. "Non credo che voi ragazzi siate pronti a scoprire quanto stressante sia la modalità di sopravvivenza di The Last of Us Parte II Remastered, e non la raccomando ai deboli di cuore", queste le parole di Walker in merito a No Return che alimentano ancora di più la curiosità attorno all'inedita opzione di gioco per The Last of Us Parte II Remastered.

Come funziona la modalità roguelike No Return di The Last of Us Parte 2 Remastered è già stato spiegato bene dagli autori: si tratta di un'avventura survival completamente slegata dalla storia principale e che permette ai fan di vestire i panni di più personaggi giocabili, facendosi strada attraverso livelli un poco alla volta sempre più impegnativi e dove la morta significa dover ricominciare da capo ogni volta con progressi azzerati. Ogni run offre ricompense differenti ad ogni livello e la possibilità di equipaggiare il proprio personaggio con una vasta gamma di risorse, indispensabili per arrivare fino in fondo a questa ardua sfida.

E' davvero da sconsigliare ai deboli di cuore per via della sua intensità? Non resta che scoprirlo su PS5 a partire dal 19 gennaio 2024.