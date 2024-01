The Last of Us Parte 2 Remastered: Naughty Dog non comprende le critiche ricevute

Sebbene The Last of Us Parte 2 Remastered presenti delle differenze con la versione originale del gioco Naughty Dog, non tutti hanno apprezzato la mossa di Sony di ripubblicare il titolo a così pochi anni di distanza, peraltro riproponendolo tramite upgrade a pagamento per chi già possedesse l'edizione per PS4.

Durante una chiacchierata con Metthew Gallant, game director presso Naughty Dog, i redattori di Video Game Chronicles hanno fatto notare come le ripubblicazioni in altri ambiti dell'intrattenimento, come quello cinematografico, difficilmente vanno incontro ai backlash tipici del settore videoludico. Qual è stata, quindi, la reazione di Naughty Dog quando molti giocatori hanno espresso la propria disapprovazione all'annuncio di The Last of Us Parte 2 Remastered?

"Non capisco lo sgomento su ciò che offre The Last of Us Parte 2 Remastered. È il modo migliore per giocare a The Last of Us Parte 2, se sei un nuovo possessore di PlayStation e sei un novizio del franchise, vogliamo offrirti la migliore esperienza con tutte le funzionalità hardware su una versione nativa del gioco per PS5. La mia sensazione è che ci sia un pubblico per il quale l'idea di una versione PS5 è elettrizzante. Parlo anche per me stesso, sono entusiasta di poterlo portare ai fan, e se non è per tutti, va bene lo stesso", queste le dichiarazioni di Gallant. Se insomma c'è una fetta d'utenza che rimane scontenta di operazioni di questo tipo, sembra che Naughty Dog se ne sia già fatta una ragione in favore di un'operazione che ritiene utile per i novizi della serie.

Per saperne di più sulla riedizione del gioco Naughty Dog, vi rimandiamo alla nostra Recensione di The Last of Us Parte 2 Remastered.