The Last of Us 2 Remastered: Neil Druckmann ricorda le reazioni dei fan al gioco originale

Nelle scorse settimane Naughty Dog ha annunciato The Last of Us Parte 2 Remastered, nuova versione dell'acclamata opera vista su PS4 nel 2020 e in arrivo su PS5 il prossimo 19 gennaio con tanto di contenuti inediti. E per il suo creatore, Neil Druckmann, è l'occasione per riflettere sul passato del gioco e sulla sua accoglienza.

Parlando con Entertainment Weekly, il co-presidente di Naughty Dog ha ricordato il periodo del lancio di The Last of Us Parte II su PS4 e come i fan reagirono al gioco: "l'uscita di The Last of Us Parte II è stata per tutti noi allo studio un'esperienza profondamente emozionante, e siamo così orgogliosi di aver potuto raccontare la storia proprio come volevamo", dice Druckmann per poi aggiungere che "sta ai fan decidere cosa ha retto e cosa non ha retto davanti la prova del tempo, ma negli anni successivi alla pubblicazione siamo rimasti continuamente colpiti dalle continue manifestazioni di amore, supporto ed elogi verso un gioco che per noi di Naughty Dog significa così tanto".

Il director ha poi spiegato che "vedere le intense reazioni dei fan alla trama man mano che continuavano a scoprirla è un meraviglioso promemoria della potenza che le storie che raccontiamo possono avere, e speriamo che tante altre reazioni possano arrivare con The Last of Us Parte II Remastered". E conclude: "L'impatto che i nostri giochi hanno avuto sulla vita dei giocatori continua per noi ad essere una fonte d'ispirazione nel frattempo che lavoriamo ai nostri giochi futuri".

In merito agli altri progetti in cantiere presso Naughty Dog, Druckmann ha detto ad Entertainment Weekly che al momento lo studio è interamente concentrato su The Last of Us Parte II Remastered e, almeno per adesso, il futuro della serie di The Last of Us resta un mistero.