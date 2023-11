The Last of Us Parte 2 Remastered, quante novità dai rumor: dall'uscita nel 2024 al 4K! - Aggiornata

Nella giornata di oggi 17 novembre, le indiscrezioni sul possibile ritorno dell'ultima avventura di Ellie in una nuova veste grafica per PlayStation 5 si sono fatti più concreti: un leak ha svelato l'esistenza di The Last of Us 2 Remastered su PS5, alludendo ad un annuncio del progetto sempre più vicino. Oggi, però, sono emersi altri dettagli.

Nella fattispecie, la pagina di Playstation Game Size ha rilasciato maggiori informazioni circa quelle che dovrebbero essere le caratteristiche tecniche della rimasterizzazione di cui sopra: The Last of Us Parte 2 Remastered girerà in 4K in modalità fedeltà, con una serie di miglioramenti grafici e nei tempi di caricamento che daranno vita ad una "miglioria del gioco originale per PS4 in modi mai visti prima". Come se ciò non bastasse, tra le feature principali (dal punto di vista prettamente tecnico, s'intende) si può annoverare la presenza di un'integrazione completa alle caratteristiche del DualSense.

Ma c'è di più; The Last of Us Parte 2 Remastered avrà una modalità "Senza Ritorno": secondo i leak, essa è una modalità sopravvivenza dalle tinte Roguelike. A tutto questo, però, si sommano anche la possibilità di esplorare le prime versioni di sviluppo di tre livelli inediti grazie a "Lost Levels", di conoscere maggiori dettagli dietro lo sviluppo del secondo capitolo della serie di Naughty Dog e di accedere all'audio descrittivo e alla funzione di Speech to Vibration. Dulcis in fundo, l'acquisto di The Last of Us Remastered garantirà l'accesso alle modalità Guitar Free Play e Speedrun, oltre che ad una serie di nuove skin sbloccabili per Ellie e Abby.

In un post via X successivo a quello sopracitato, PlayStation Game Size ha riportato quanto segue: "©2024 Sony Interactive Entertainment LLC". In poche parole, The Last of Us Parte 2 Remastered potrebbe uscire nel corso del 2024. Pochi giorni fa, lo stesso The Last of Us 2 Remastered è comparso tra i progetti di un impiegato Naughty Dog; che il progetto esista è molto probabile, se non addirittura certo, ma bisogna attendere delle conferme ufficiali dalla compagnia circa l'esatta finestra di pubblicazione della rimasterizzazione dell'ultimo capitolo del capolavoro targato Sony.



Aggiornamento: a seguito delle informazioni trapelate da poco, il noto portale Insider-Gaming ha dichiarato che The Last of Us Parte 2 Remastered uscirà il 19 gennaio 2024, allegando al corpo della notizia un trailer trapelato online.