The Last of Us Parte 2 Remastered: la nuova patch risolve un bug con Trofei e punti bonus

Naughty Dog ha reso disponibile oggi un nuovo aggiornamento di The Last of Us Parte 2 Remastered per PlayStation 5. Questo update pesa poco più di 250 MB e risolve vari bug e piccoli problemi tecnici.

Nello specifico il changelog ufficiale della patch parla della correzione di un problema per il quale i punti bonus non venivano assegnati correttamente dopo aver ottenuto i Trofei, compresi i Trofei sbloccati dal salvataggio importato da PlayStation 4. L'aggiornamento risolve dunque questo bug legato a Trofei e punti bonus mentre non si fa cenno di altre correzioni.

Non sono previsti nuovi contenuti con questo update, si tratta di un aggiornamento di manutenzione che non aggiunge nulla di nuovo ma si limita a migliorare l'esperienza utente. Secondo alcuni giocatori, la modalità Senza Ritorno sarebbe ingiocabile con Joel a causa di un cattivo bilanciamento del personaggio, tuttavia Naughty Dog non ha commentato queste lamentele e dunque non sappiamo se siano previsti aggiornamenti in merito.

The Last of Us Parte 2 Remastered è uscito il 19 gennaio scorso solo su PlayStation 5, ricevendo una tiepida accoglienza da parte di pubblico e critica. Volete saperne di più? In questo caso vi rimandiamo alla nostra recensione di The Last of Us Parte 2 Remastered per PlayStation 5.