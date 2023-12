The Last of Us Parte 2 Remastered, quanto pesa e quando sarà disponibile il pre-load?

Ci avviciniamo sempre di più al ritorno di The Last of Us Parte 2 sotto una nuova veste grafica e tecnica per i possessori di PS5 e, mentre noi della redazione di Everyeye stiamo giocando a The Last of Us Parte 2 Remastered in vista della recensione, si attendono maggiori dettagli sul titolo. Quanto peserà e quando uscirà il pre-load del gioco?

La pagina Twitter/X ufficiale di PlayStation Game Size ha prontamente risposto alla domanda di cui sopra, rivelando il peso in GB di The Last of Us Parte 2 e la data d'uscita del download in anticipo per tutti coloro i quali effettueranno il preordine. Il day one della rimasterizzazione del prosieguo delle avventure di Ellie e Joel è lontano di alcune settimane ma, nel frattempo, cominciano ad emergere alcune informazioni, come nel caso del dettaglio su Ellie confermato per la prima volta in The Last of Us Parte 2 Remastered.

The Last of Us Parte 2 Remastered versione 1.000.020 peserà 76.164 GB. L'ammiraglia di ultima generazione di casa Sony è pronta ad accogliere una vecchia conoscenza, con una Naughty Dog che per l'occasione ha rifatto le cose a puntino. Il gioco sarà disponibile dal 19 gennaio 2024, ma il pre-load potrà essere effettuato dal 12 gennaio. Ci sarà ben una settimana di tempo per poter portare al termine il download dei dati necessari per iniziare l'avventura, e manca meno di un mese da quel fatidico momento. Siete interessati a The Last of Us Parte 2 Remastered?