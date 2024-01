The Last of Us 2 Remastered: ben poche differenze con l'originale, per Digital Foundry

Nella nostra recensione di The Last of Us Parte 2 Remastered lo abbiamo evidenziato: il lavoro di rimasterizzazione non è convincente e non dimostra particolari differenze rispetto all'originale versione PS4. Dello stesso avviso è anche la redazione di Digital Foundry.

Nel consueto approfondimento video, Digital Foundry evidenzia che il gioco in sé è di elevata caratura, tuttavia è il comparto tecnico l'aspetto meno riuscito della riedizione targata PlayStation 5: in ottica framerate e risoluzione, infatti, le differenze con l'originale The Last of Us Parte II sono praticamente impercettibili, ed anche gli effetti visivi non dimostrano reali migliorie rispetto al passato. A meno di non possedere una TV a 120hz con supporto al VRR, unico modo per godersi prestazioni migliori, The Last of Us Parte II Remastered non aggiunge nulla al capolavoro Naughty Dog. Il vero passo avanti si registra però nei caricamenti, adesso decisamente più veloci: la testata sottolinea che le schermate di caricamento su PS5 durano all'incirca 16 secondi contro i 50 visti su PS4.

A questo punto appare sempre più chiaro come la Remastered sia ideale per chi non ha mai giocato prima The Last of Us Parte II oppure soltanto per chi vuole scoprire a fondo le novità contenutistiche di questa versione, come la modalità roguelike Senza Ritorno. In ogni caso Naughty Dog non comprende le critiche a The Last of Us Parte 2 Remastered, sottolineando che è il modo migliore per giocare la loro opera per chi si avvicina per la prima volta al brand o al mondo PlayStation.