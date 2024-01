The Last of Us 2 Remastered: Prestazioni vs Fedeltà, cosa cambia su PS5 e quale scegliere?

La recensione di The Last of Us Parte 2 Remastered ci permette di approfondire alcuni aspetti legati al comparto tecnico della riedizione del gioco Naughty Dog, disponibile dal 19 gennaio su PlayStation 5. Cosa cambia tra le modalità Prestazioni e Performance e quale scegliere per giocare meglio?

La modalità Fedeltà offre rendering e output 4K con obiettivo 30fps mentre Prestazioni si caratterizza per rendering a 1440p, upscaling 4K e obiettivo 60fps. Quale delle due opzioni è meglio selezionare? Ecco l'esperienza del nostro Giuseppe Arace a riguardo:

"Considerando che in termini di colpo d'occhio la distanza tra le due opzioni è piuttosto ridotta, non credo ci sia un valido motivo per sacrificare la fluidità sull'altare della risoluzione, dal momento che la piacevolezza dell'avventura trae grande beneficio dall'implementazione dei sessanta fotogrammi al secondo. Possiamo metterci con la lente di ingrandimento per valutare quanto più nitido sia l'orizzonte visivo, o quanto più stabile sia il frame rate (ma già lo era notevolmente quello dell'aggiornamento gratuito), o quanto più pulite risultino alcune texture ma si tratta di un gioco al "trova le differenze" che rischia legittimamente di lasciare inappagati."

Ricordiamo che chi possiede la versione PS4 di The Last of Us Parte 2 può effettuare l'aggiornamento alla versione PS5 al prezzo di 10 euro, ottenendo così non solo le migliorie grafiche ma anche i nuovi contenuti come la modalità Roguelike Senza Ritorno, l'accesso ai tre livelli concept (non completi) tagliati dal gioco originale e la modalità Free Guitar per suonare chitarra e banjo liberamente anche con Gustavo Santaolalla.