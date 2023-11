The Last of Us 2 Remastered PS5 annunciato, avrà nuovi contenuti: trailer e data di uscita

Dopo i rumor delle scorse ore, in piena notte Sony Interactive Entertainment e Naughty Dog hanno annunciato The Last of Us Parte 2 Remastered, riedizione del gioco uscito nel 2020 su PlayStation 4. Questa riedizione non presenta solo migliorie tecniche ma include anche nuovi contenuti e una modalità di gioco aggiuntiva.

Le prime novità riguardano ovviamente il comparto tecnico con il supporto per il 4K nativo in modalità Fedeltà, 1440p in modalità Performance e framerate sbloccato per le TV che supportano il VRR, risoluzione delle texture migliorata, livello di distanza aumentato, ombre di maggior qualità e animazioni più fluide. Aggiunto il supporto Descriptive Audio e il supporto per feedback aptico del DualSense. Altra novità importante riguarda l'aggiunta della modalità Roguelike No Return che permette di giocare con una serie di personaggi, tra cui alcuni presenti per la prima volta in versione giocabile, con tante opzioni per personalizzare le partite. Maggiori dettagli su The Last of Us Parte 2 Remastered No Return verranno diffusi prima del lancio.

The Last of Us Parte 2 Remastered include anche una modalità Guitar Free Play per suonare la chitarra liberamente, confermata inoltre la presenza di contenuti tagliati dal gioco originale. Un nuovo set di livelli denominati "Lost Levels" permette di approfondire alcuni aspetti del mondo di The Last of Us grazie a concept e bozze di sequenze di gioco mai completate e per questo non incluse nella versione PS4, qui presenti in versione "grezza" con tanto di commenti degli sviluppatori. Inoltre, le sequenze filmate della campagna sono ora commentate da Neil Druckmann, Halley Gross, Troy Baker, Ashley Johnson e Laura Bailey. Presenti anche nuovi filtri per la modalità Foto.

The Last of Us Parte 2 Remastered esce il 19 gennaio 2024 su PS5 (nessun cenno sulla versione PC), con preordini aperti dal 5 dicembre. Oltre all'edizione standard fisica e digitale sarà disponibile anche una speciale edizione Deluxe denominata W.L.F. Edition disponibile solo su PlayStation Direct: questa versione include una custodia Steelbook in metallo, quattro spille, una toppa e 47 trading card.

Infine, chi possiede la versione digitale per PS4 potrà effettuare l'upgrade alla Remastered PS5 al prezzo di 10 dollari (9.99 euro in Europa). Confermata la possibilità di importare i vecchi salvataggi.