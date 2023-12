The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5: ok il prezzo è giusto?

L'annuncio di TLOU 2 Remastered per PS5 è stato accolto con diffidenza da una parte della community PlayStation, che non vede di buon occhio la ripubblicazione di un gioco uscito poco più di tre anni fa, seppur in versione aggiornata ed espansa. Adesso che Sony ha aperto i preordini però, la situazione sembra decisamente cambiata e i pareri più favorevoli nei confronti di questa operazione.

The Last of Us Parte 2 Remastered costa 49.99 euro, un prezzo ben più basso rispetto alla media delle nuove uscite PlayStation 5. E' vero, The Last of Us Parte 1 era venduto a prezzo pieno al lancio ma in quel caso si parlava di un remake completo mentre nel caso di TLOU 2 ci troviamo di fronte ad un gioco rimasterizzato, anche se con tanti extra inclusi.

Oltre al gioco completo infatti i giocatori su PS5 potranno accedere alle modalità aggiuntive Senza Ritorno (Roguelike) e Chitarra Libera, ai livelli tagliati e ad un nuovo commento del cast, oltre ad un comparto tecnico migliorato e al pieno supporto per il DualSense. Se poi possedete la versione PS4 (fisica o digtale) potete effettuare l'upgrade a The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5 a 9.99 euro. In altre parole con 10 euro avrete la versione next-gen del gioco con tutte le nuove aggiunte, senza bisogno di ricomprare tutto il pacchetto a 49,99 euro.

Chiaramente, non sarebbe giusto includere in questa riflessione la W.L.F. Edition in vendita a 109.99 euro. Si tratta di una edizione limitata esclusiva PlayStation Direct che include alcuni bonus tra cui toppe, spille, una serie di 47 carte collezionabili e custodia Steelbook in metallo. Materiale esclusivo che giustifica il prezzo più elevato rispetto alla versione standard.

E voi cosa ne pensate: 49.99 euro è un giusto prezzo di lancio per The Last of Us Parte 2 Remastered? E' una cifra adeguata all'offerta oppure no? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.