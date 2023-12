The Last of Us 2 Remastered per PS5: preordini aperti, il prezzo è più basso del previsto

I preordini di The Last of Us Parte 2 Remastered per PlayStation 5 sono da poco aperti anche in Italia, nel momento in cui scriviamo solo su PlayStation Direct, presto anche presso altri rivenditori autorizzati fisici e online.

The Last of Us Parte 2 Remastered costa 49.99 euro in versione Standard mentre la più ricca W.L.F. Edition costa 109,99 euro. Effettuando il preordine si riceveranno due bonus digitali:

Potenziamento dei caricatori

Manuale di creazione

La W.L.F. Edition costa 109.99 euro e include oltre al gioco anche i seguenti oggetti fisici:

47 carte collezionabili Society of Champions con 8 carte olografiche in edizione limitata

Toppa Washington Liberation Front

Set di quattro spille smaltate

Custodia SteelBook in metallo

Questa edizione è disponibile solo su PlayStation Direct, nel momento in cui scriviamo la versione Standard è sold-out mentre l'edizione W.L.F. è ancora disponibile per il preordine in Italia. Se avete già la versione PS4 potete effettuare l'aggiornamento a The Last of Us Parte 2 Remastered al prezzo di 10 euro, opzione prevista sia per la versione digitale che fisica, in quest'ultimo caso però l'upgrade sarà ovviamente all'edizione digitale, a partire dal day one con disco inserito nella console.

Vale la pena comprare The Last of Us Parte 2 Remastered? Le novità sono davvero tante tra cui tre livelli inediti (non completi) la modalità Roguelike No Return e un comparto tecnico migliorato ottimizzato per PlayStation 5.