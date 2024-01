The Last of Us 2 Remastered: Senza Ritorno ingiocabile con Joel? I fan si lamentano

Tra le novità più apprezzate di The Last of Us Parte II Remastered spicca Senza Ritorno, una modalità secondaria roguelike che offre un approccio diverso alle tipiche meccaniche della serie Naughty Dog, offrendo ai giocatori una dura lotta per la sopravvivenza. Ma un personaggio in particolare non sembra indicato per tale opzione.

Attraverso forum e social come Reddit diversi giocatori evidenziano come affrontare Senza Ritorno nei panni di Joel sia più una tortura che un piacere, complice alcune sue caratteristiche che non si sposerebbero bene con l'impostazione della modalità extra: il celebre protagonista del primo The Last Of Us, infatti, gode di una resistenza maggiore rispetto agli altri personaggi giocabili ma al tempo stesso ha movimenti più lenti e soprattutto non può schivare. Questi dettagli rischiano dunque di rendere ingiocabile la modalità Senza Ritorno di The Last of Us Parte 2 usando Joel, considerati i ritmi un poco alla volta sempre più intensi della partita.

Una clip condivisa su Reddit mette in mostra i limiti di Joel, che finisce vittima di un'aggressiva combinazione di attacchi di un singolo nemico con ben poco margine di reazione. Diversi utenti condividono lo stesso pensiero, ossia che Joel non è un personaggio ben studiato per Senza Ritorno, manifestando tra i commenti la propria frustrazione specialmente nei momenti in cui si è chiamati a combattere corpo a corpo. E per questo c'è chi ritiene Joel un "personaggio rotto", non compatibile con le sfide dell'opzione roguelike inclusa nella Remastered.

State trovando anche voi gli stessi problemi con Joel in Senza Ritorno? Nel frattempo potete recuperare la nostra recensione di The Last of Us Parte 2 Remastered, dove in particolare elogiamo proprio la modalità roguelike.