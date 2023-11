The Last of Us Parte 2 Remastered: rivelati i nomi dei tre Livelli Perduti inediti

Tra i contenuti aggiuntivi pensati per la nuova edizione per PlayStation 5, The Last of Us Parte 2 avrà anche i Livelli Perduti, stage realizzati ma infine scartati per la versione originale del titolo Naughty Dog pubblicata su PS4 nel 2020. Grazie al PlayStation Store ora sappiamo quanti sono ed i loro nomi.

In The Last of Us Parte II Remastered ci saranno tre Livelli Perduti: Boar Hunt, Jackson Party e Sewers. Come si può intuire dai loro titoli, il primo di questi rappresenterà una caccia al cinghiale mentre il secondo sarà ambientato nella cittadina di Jackson. L'ultimo, invece, porterà i giocatori ad esplorare uno scenario fognario nel quale, con tutta probabilità, ci saranno diversi orrori e pericoli ad attenderli. A parte i nomi, comunque, per il momento non sappiamo con precisione come si svolgeranno i tre livelli e quanto dureranno, ma si tratta in ogni caso di aggiunte potenzialmente molto interessanti per tutti i fan di The Last of Us.

Ricordiamo che questi contenuti vennero tolti dall'originale The Last of Us Parte II per ragioni tecniche, e verranno reintegrati nella Remastered disponibile su PS5 dal 19 gennaio 2024 con tanto di commenti degli sviluppatori volti a dare un quadro più chiaro sul loro sviluppo. Intanto il curriculum di un ex dipendente Naughty Dog avrebbe svelato quanti livelli avrà la modalità roguelike di The Last of Us Parte 2 Remastered intitolata No Return.