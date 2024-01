The Last of Us 2 Remastered: il sito PlayStation accoglie la pagina di Senza Ritorno

Dopo aver rievocato le emozioni della campagna di The Last of Us 2 con il trailer di lancio della Remastered, Sony aggiorna le pagine del sito ufficiale PlayStation per aprire la sezione interamente dedicata alla modalità roguelike Senza Ritorno.

La scheda di approfondimento pubblicata dai curatori del sito PlayStation.com (per il momento disponibile solo in lingua inglese) si focalizza sulle attività parallele alla campagna principale di Senza Ritorno, l'esperienza interattiva a tinte roguelike che sprona i fan del capolavoro di Naughty Dog a combattere contro 6 boss e un'infinità di nemici impersonando Ellie, Joel e altri otto personaggi.

La pagina dedicata a Senza Ritorno delinea il perimetro ludico e contenutistico di una modalità che, pur senza vantare lo spessore narrativo dei Livelli Perduti, si ripromette di regalare diverse ore di divertimento a tutti gli appassionati di TLOU 2 che desiderano mettersi alla prova in battaglie sempre nuove, con tante abilità aggiornabili e mod da sbloccare per aggiungere un pizzico di imprevedibilità a ogni sfida inedita. Il tutto, nella consapevolezza di dover ricominciare da zero ad ogni Game Over, come da tradizione per le esperienze roguelike.

Prima di lasciarvi al nuovo portale di PlayStation.com dedicato alla modalità No Return (trovate il link in calce alla notizia), vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di The Last of Us 2 Remastered su PS5.