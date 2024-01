The Last of Us 2 Remastered: svelati i Trofei della modalità Senza Ritorno

Dopo essersi premurato di condividere il teaser del Making Of di TLOU 2, il team social di Naughty Dog riguadagna i lidi di Twitter/X per stilare l'elenco completo dei Trofei della modalità Senza Ritorno di The Last of Us Parte 2 Remastered.

La lista propostaci dai 'cagnacci' si compone di 13 Trofei, ciascuno dei quali potrà essere sbloccato solo ed esclusivamente affrontando le sfide offerte dall'esperienza roguelike Senza Ritorno di The Last of Us 2 Remastered.

Come ribadito nelle scorse settimane da Naughty Dog e dal team social di PlayStation UK, chi ha già completato l'avventura originaria su PS4 potrà importare i salvataggi e sbloccare nuovamente i Trofei già ottenuti, ivi compreso il Platino.

I 13 obiettivi appena annunciati dalla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios, infatti, non concorreranno allo sblocco del Platino nella versione Remastered di TLOU 2 in dirittura d'arrivo su PS5, di conseguenza i 'completisti' non dovranno preoccuparsi di completare tutte le attività richieste dalla modalità roguelike parallela alla campagna principale per poter acquisire il Trofeo più ambito.

Ad ogni modo, vi lasciamo all'elenco dei nuovi obiettivi della modalità Senza Ritorno e cogliamo l'occasione per ricordarvi che The Last of Us Parte 2 Remastered sarà disponibile dal 19 gennaio su PlayStation 5. In redazione è già arrivata da diverse settimane una copia in anteprima della riedizione dell'esclusiva Sony, di conseguenza stiamo giocando The Last of Us 2 Remastered per la nostra recensione che contiamo di pubblicare sulle pagine di Everyeye.it alle ore 16:00 italiane di martedì 16 gennaio.