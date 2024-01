The Last of Us 2 Remastered: il trailer di lancio rievoca le emozioni della campagna

Dopo aver descritto nel dettaglio le novità della modalità Senza Ritorno di The Last of Us 2 Remastered, la macchina promozionale di Sony si riallaccia alle indimenticabili emozioni restituite dalla campagna principale del capolavoro di Naughty Dog per celebrarne l'approdo su PS5 con il Trailer di Lancio.

Il filmato datoci in pasto dal colosso tecnologico giapponese rievoca il ricordo indelebile delle nottate trascorse a immergerci nelle atmosfere post-apocalittiche di The Last of Us Parte 2, con sequenze che immortalano (seppur per brevi istanti) alcune delle scene più emozionanti del kolossal PS4 originario.

Il nuovo video di SIE ci aiuta così a ingannare l'attesa per il ritorno di TLOU 2 su PlayStation 5, con la commercializzazione della Remastered fissata per domani venerdì 19 gennaio contestualmente al lancio dell'upgrade da PS4 a PS5 per coloro che desiderano aggiornare il titolo e sbloccare tutte le funzionalità e novità della riedizione attualizzata.

Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di The Last of Us 2 Remastered su PS5, con tutte le considerazioni e analisi di Giuseppe Arace sull'impianto ludico, sulle novità contenutistiche e sul lavoro di 'potenziamento grafico' svolto da Sony per trasporre il titolo su PlayStation 5.